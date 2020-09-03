Nihat Özdemir: Damgamızı vuracağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Macaristan karşılaşmasıyla yeni bir yolculuğa çıkacak olan A Milli Takımımız’ın önümüzdeki dönemde büyük başarılara imza atacağına inandığını bildirdi.

Karşılaşma için hazırlanan maç kitabında ay-yıldızlı ekiple ilgili umut ve düşüncelerini paylaşan Başkan Özdemir, “Her başlangıç yeni bir umuttur. Biz de yeni umutlarla yeni bir yolculuğa Sivas’tan çıkıyoruz. Son yıllarda hep finallere odaklıyız. Başarı için yeni başlangıcı, bundan tam 101 yıl önce 4 Eylül 1919’da düzenlenen kongreyle Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, tarihimizde ayrı bir yeri bulunan Sivas şehrimizde yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecekten çok umutlu olduklarının altını çizen Nihat Özdemir, “Çünkü Şenol Güneş hocamızla birlikte geleceği çok parlak, ülkemizi dört turnuvaya taşıyacak bir jenerasyon yakaladık. Federasyon olarak bizler bu jenerasyona çok güveniyoruz, sizler de güvenin. Bu kadro; gerek Uluslar Ligi, gerekse 2021 yazında oynanacak Avrupa Şampiyonası finallerine damgasını vuracaktır. Yine 20 yıl sonra Dünya Kupası’nın kapılarını bizlere açacak potansiyele sahibiz. Sivas’ta ülkemizi sevince boğacak güzel bir galibiyet bekliyoruz. Umarım dostça ve futbolun güzelliklerinin yaşandığı, kazananın Türkiye olduğu bir maç olur” ifadelerini kullandı.