Nihat Özdemir: ‘Havayı yakaladık’

UEFA Uluslar Ligi’nde aradığını bulamayan Türkiye’nin turnuva takımı olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ay-yıldızlı ekibin 6 puan alarak grubu en iyi yerde bitireceğine inandığını söyledi.

Özdemir, “Gönül isterdi ki, grupta final maçlarına çıkarken ipler tamamen elimizde olsun. Ancak eylül ve ekim aylarında oynadığımız dört maçta, pandeminin olumsuz etkileriyle, beklemediğimiz puanlar kaybettik. Maçlara hazırlanacak zaman bulamadık, sakatlıklar yüzünden ideal kadromuzu kuramadık. Şimdi umudumuzu son iki maça taşıyoruz” dedi.

TFF Başkanı şöyle devam etti:

“Son maçlarda önemli geri dönüşlere imza atan takımımız EURO 2020 grup elemelerindeki havasını tekrar yakaladı. Turnuvalar takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hedeflediğimiz 6 puanı alacağımıza, grubu en iyi yerde tamamlayacağımıza inanıyorum.”

Uluslar Ligi’nin Millilerimiz’e önemli katkılarının olduğunu söyleyen Özdemir, “Şenol Güneş Hocamız yeni isimleri Milli Takımımız’a kazandırdı. Geniş bir oyuncu havuzumuz oluştu. Millî rekabetin takımımızı daha da güçlü kılacağından eminiz. Ana hedefimiz Katar’da oynanacak Dünya Kupası’na katılmak” ifadesini kullandı.

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