Nihat Özdemir: "Maç ertelememiz söz konusu değil"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ikinci yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacak olmalarına ilişkin, karşılaşmaları erteleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Özdemir, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, maçları ertelemeleri durumunda oynatacakları zaman bulunmadığını vurguladı.

Takımların 9 futbolcuyu tamamlayamaması durumunda hükmen mağlup sayılacağını hatırlatan Özdemir, "Bakın bu hafta pazar, çarşamba, pazar oynuyorlar. Ocak ayında yine böyle, ocak ayında takımlar eğer Türkiye Kupası da oynuyorsa 4 günde bir maç yapacak, hiç erteleme yerimiz yok, hafta araları dolu. Onun için bizim bu maçları ertelediğimiz zaman oynatacağımız yer yok. Bu kararı aldık bugün ve bu şekilde eğer 9 futbolcu da dahil sahaya çıkamıyorlarsa 3-0 yapıp yolumuza devam edeceğiz. Maçları erteleme imkanımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Aldıkları kararla altyapıdan oyuncuların önünü açtıklarını da dile getiren Özdemir, "Kovid testlerini yaptırmak şartıyla altyapıdan oyuncularla sahaya çıkabilirsiniz, dedik. 14 oyuncu kalıncaya kadar devam ediyorduk, yani 14 oyuncusu olduğu zaman çıkıp oynayabiliyordu. Bunu da 9'a düşürdük, yani 9 oyuncunuz varsa yine sahaya çıkıp futbolunuzu oynayabilirsiniz. Ama eğer 9 oyuncu ile de sahaya çıkmak durumunda değilseniz biz maçları erteleyemeyecek, hükmen mağlup kabul edecek, yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) dolayı liglerin zamanında bitirilmesinin önemine değinen Nihat Özdemir, şöyle devam etti:

"Herkesin bildiği gibi bu sezon çok sıkışık bir dönem. Süper Lig'in ilk yarısı 21 Ocak'ta tamamlanıyor. Hiç ara vermeden 28 Ocak'ta da sezonun ikinci yarısına başlıyoruz ve 16 Mayıs'ta bütün liglerimizi sonlandırmamız gerekiyor. Çünkü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş'in de istediği gibi 16 Mayıs'ta her şeyin sonlanmasını istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gideceğiz, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıkları, kamp ve hazırlık maçları var. Bununla ilgili liglerin inşallah futbol oynayarak sonlanmasını istiyoruz."

TFF Başkanı Özdemir, yayıncı kuruluştan ödemelerin alınıp alınmadığına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii yayıncı kuruluş bir açıklama yaptı; 'Biz kulüplerimizin bütün alacaklarını TFF'ye ödedik' diye. Hayır ödememişlerdi, biz de hemen arkasından bunun olmadığını, bütün ödemenin yapılmadığını ifade ettik. Şu anda çok olumlu görüşmelere başladık. Tahmin ediyorum, cuma gününe kadar bu görüşmeleri sonlandırıp anlaşmayı ve protokolümüzü imzalayıp gerekli ödemeleri alacağız. Transfer dönemi başlamadan tüm kulüplerimize ödemelerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz. Ne ödeneceği konusunda beIN Sports'la anlaşmaya vardık ama nasıl ödeneceği, detayları konusunda ve ek protokolün bazı maddelerinde aramızda anlaşamadığımız noktalar var. Ama bir iki gün içerisinde bunu çözeceğimizi tahmin ediyorum. İnşallah kulüplerimize gerekli para aktarmalarını yapmış olacağız."