Nihat Ã–zdemir: Ne olursa olsun liglere devam edeceÄŸiz

Liglerin pandemi sÃ¼recinde baÅŸlamasÄ±nÄ± ve kulÃ¼plerin tedbir konusunda hassas olmalarÄ± gerektiÄŸini belirten Ã–zdemir, "Liglerimiz baÅŸladÄ±, SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± bu iÅŸlere Ã§ok dikkat ediyor, aynÄ± ÅŸekilde 1'inci Lig takÄ±mlarÄ±mÄ±z da Ã§ok dikkat ediyor. Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'de pandemiden dolayÄ± bazÄ± olaylar yaÅŸÄ±yoruz. Her kulÃ¼bÃ¼n dikkat etmesi lazÄ±m. Hakemlere gÃ¶zÃ¼mÃ¼z gibi bakÄ±yoruz, onlarda da pozitif vakalar Ã§Ä±kÄ±yor. 2'nci Lig ve 3'Ã¼ncÃ¼ Lig takÄ±mlarÄ± kamp yerlerini antrenman sahalarÄ±na daha Ã§ok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne olursa olsun liglere devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

"MAÃ‡LARIMIZI SEYÄ°RCÄ°LÄ° OYNAMAK Ä°STÄ°YORUZ"

TakÄ±mlarÄ±n maÃ§larÄ± seyircili oynama isteÄŸine de deÄŸinen Ã–zdemir, "TÃ¼rkiye'de pandeminin seyrini hep birlikte takip ediyoruz. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Bilim Kurulumuz da bu iÅŸin Ã¼zerinde. SÃ¼rekli gÃ¶rÃ¼ÅŸme halindeyiz. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu SaÄŸlÄ±k Kurulu da bu iÅŸin Ã¼zerinde. Biz de maÃ§larÄ± seyircili oynatmak istiyoruz, neredeyse yÃ¼zde 10 kapasiteli oynamasÄ±na da razÄ± olduk ama SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Bilim Kurulu mÃ¼saade etmiyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde pandemi de bir rahatlama olursa gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizi devam ettirerekÂ bÃ¼tÃ¼n liglerimizi az da olsa, taraftarla hiÃ§ olmazsa localarÄ±mÄ±zÄ± aÃ§arak liglerimize devam etmek istiyoruz" diye konuÅŸtu.

"YAYINCI KURULUÅžLA GÃ–RÃœÅžMEMÄ°Z SÃœRÃœYOR"

YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ ile yaÅŸanan Ã¶deme konusunda yakÄ±n zamanda Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ã–zdemir, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor. SÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz, inÅŸallah onu da kÄ±sa sÃ¼rede sonuÃ§landÄ±racaÄŸÄ±z" dedi.

"HAKEMLER DE Ä°NSAN, HATALARI EN ALT SEVÄ°YEDE TUTMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Hakem hatalarÄ±nÄ±n en asgari ÅŸekilde olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã–zdemir,Â "MaÃ§larÄ±mÄ±zÄ± hem hakemlerimiz, hem de VAR yÃ¶netiyor. Bunun TFF 1'inci Ligi ve Msli.com 2'nci Lig, Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'i var ve buralarda da hakem olaylarÄ±na maalesef rastlÄ±yoruz, olabilir onlar da insan, VAR'da gÃ¶revli olanlar da insan. Biz bu hatalarÄ± en alt seviyede, minimum seviyede tutmak istiyoruz. Merkez Hakem Kurulu ve hakem arkadaÅŸlar ellerinden gelen gayreti gÃ¶steriyorlar. Her geÃ§en hafta daha da iyi olacaklarÄ±na da inanÄ±yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

"MÄ°SLÄ° COM. ALT LÄ°GLERE SPONSOR OLARAK PARMAÄžINI, ELÄ°NÄ° DEÄžÄ°L VÃœCUDUNU TAÅžIN ALTINA SOKTU"

Futbolun sÄ±cak gÃ¼ndemine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan ve Misli.com'un alt liglere sponsor olmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶neme sahip olduÄŸuna da vurgu yapan Ã–zdemir, "Misli.com ile bir anlaÅŸma yaptÄ±k. Hem isim sponsoru oldular, hem de maÃ§larÄ± yayÄ±nlayacaklar. 2'nci ve 3'Ã¼ncÃ¼ Lig kulÃ¼plerimiz iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir avantaj. Bundan sonra Misli.com 2'nci Lig ve Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼ Lig maÃ§larÄ± daha gÃ¼zel maÃ§lar olacak. Oyuncular kendilerini motive edecekler, maÃ§larÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilecekler. KulÃ¼plerimiz de bunu istiyordu. Misli.com'da elini parmaÄŸÄ±nÄ± deÄŸil vÃ¼cudunu taÅŸÄ±n altÄ±na soktu ve gelip sponsor oldular ve onlarla beraber devam edeceÄŸiz" dedi.