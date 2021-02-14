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14.02.2021 - 10:10 |

Nihat Özdemir: VAR kalkmayacak

FF Başkanı Nihat Özdemir, her karşılaşmanın ardından tartışmaların odağına oturan VAR sistemi için açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir: VAR kalkmayacak
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Türkiye'de herkes Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden şikâyetçi! En son Fenerbahçe , Galatasaray derbisindeki ofsayt kararına isyan etti. Sarı-lacivertliler, benzer durumların yaşanması halinde dosyayı Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ise tartışılan VAR sisteminin devam edeceği mesajını verdi. Özdemir, "Hakem maçın her karesine hakim olamıyor. Onu dışarıda 10 bin göz izliyor. VAR sistemiyle futbola teknoloji geldi. VAR hakemleri kameralardan olayı tespit ediyor" dedi.

BÜTÜN DÜNYADA TARTIŞMALAR VAR

VAR sisteminin UEFA'da da devamlı tartışıldığını, geliştirilmeye çalışıldığını anlatan Başkan Özdemir, "Bizim kurmuş olduğumuz VAR sistemi, UEFA'nın da takdirini kazanan bir sistem. İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya her yerde VAR sistemi tartışılıyor. Çünkü, bir olay var ve karar verici insanlar var. VAR'ı ben ikiye ayırıyorum. İlki ofsayt kararları. Orada işin içine matematik giriyor. Sistem çizgiyi çiziyor. İkincisi, penaltı ve kart kararları. Ele değmeler, fauller ya da kırmızı kartlar tartışmaya açık. Bütün dünyada bu var" diye konuştu. (Sabah)

Nihat Özdemir: VAR kalkmayacak

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