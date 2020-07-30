Nihat Özdemir'den harcama limiti açıklaması!

ATTİLA GÖKÇE

Futboldaki sorunları birer birer aşmak için çabalayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, “Türk futbolunu ve Süper Lig’i fırtınadan korumaya, sağ salim limana ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulunun Kulüpler Birliği Vakfı’nın aldığı tavsiye kararlarını değerlendirmek üzere dün yaptığı toplantıdan önce, “Türk futbolunu ve Süper Lig’i fırtınadan korumaya, sağ salim limana ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

Özdemir ayrıca, “Kulüplerin 10 kuruşu yok. Ama harcama limitlerinin belirlenmesinde, rahatça transfer yapmak için vergi yükümlülüğü dahil, her türlü sorumluluktan uzak, kolaylıklar isteyen taleplerde bulunuyorlar. 21 takımlı Süper Lig en önemli talepleri” açıklaması da yaptı.



TFF Başkanı, özetle şunları söyledi:

“Yaşadığımız pandemi sürecini de öne sürerek Süper Lig’den küme düşmenin bu yıl uygulanmamasını istiyorlar. Bunu değerlendireceğiz. Öyle anlaşılıyor ki 21 takımlı Süper Lig, sıkıştırılmış haftalarla 16 Mayıs’a kadar bitirilecek ve sezon sonunda 4 takım düşürülerek 2021-22 sezonunda 20 takıma dönülecektir” dedi. Özdemir, 20 takımla düzenlenen İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa liglerinin Kulüpler Birliği tarafından gelirleri ve olumlu istatistikleriyle örnek gösterildiğini, ancak bu liglerde de önümüzdeki yıllarda 18 takıma dönüşün ciddiyetle ele alındığını sözlerine ekledi.



Öte yandan Özdemir, yayıncı kuruluşun 34. haftada aynı saatlerde (21.00) başlayan 7 maçı da başarıyla ekrana getirdiğini, 588 milyon liralık yayın haklarının tamamının ödemesinin de TFF tarafından sağlandığını bildirdi. TFF Başkanı, Antalya’da düzenlenen İkinci Lig Play-off organizasyonunda 20 maçın olaysız biçimde oynanıp sona erdiğine de dikkat çekerek, “Bu uygulamaya sıcağı da öne sürerek karşı çıkanlar oldu. Biz futbolun her iklimde oynanacağına inanarak kararımızı gerçekleştirdik. Antalya Valisi’ne ve il yöneticilerine teşekkür ediyorum. Son maç (Tuzla- Manisa FK) 120 dakikada tamamlandı. Sıcağa rağmen tüm oyuncular ve hakemler müsabakanın hakkını vererek koştular” dedi.







21 takımlı Süper Lig organizasyonunda önümüzdeki sezonda kulüplerin 10’ar milyon liralık gelir kaybına uğrayacakları da hesaplandı. Bu kaybın Spor Toto gelirlerinden ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden karşılanması konusundaki öneriler ise kabul görmedi.



TFF kararları alınırken teknik adamların görüşüne başvurulmadığı anlaşıldı. Teknik direktör ve antrenörlerden takım sayısının artmasıyla kalitenin düşeceğini ileri sürenler de var. Geçtiğimiz sezonda zirvedeki ve dipteki çok takımlı rekabetin sürdürülemeyeceği bildirildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de 21 takımlı lig formasyonuna sıcak bakmadığı öğrenildi. Güneş’in bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

TFF’nin Süper Lig’den küme düşmeyi kaldırması, alt liglere de yansıyacak ve küme düşme uygulaması durdurularak organizasyon yükselenlerle birlikte takım sayısı artarak gerçekleştirilecek.

Berke Özer, Yetiştiği Kulüp Altınordu'yu Ziyaret Etti