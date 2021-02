N’Koudou: ‘Bütün takım kardeş gibiyiz’

Kevin N’Koudou şampiyonluk için takım halinde savaştıklarını söyledi. Beşiktaş dergisine röportaj veren Fransız futbolcu, “Bu yıl takımda nasıl bir arkadaşlık ortamı olduğunu siz de görüyorsunuz. Bütün takım kardeş gibiyiz. Herkes birbirini seviyor, yakından tanıyor. Bu sene şampiyon olmak istiyorsak bu ilişki çok önemli” dedi.

N’Koudou sahada her zaman formanın hakkını vermeye çalıştığını da belirterek, “Madem sırtınızda bu forma var, o zaman bunu gururla taşımalısınız. Kendi adıma konuşacak olursam, bu takımı hep zirvede tutmak için her şeyi yaparım, her an savaşırım. Kale önünde daha etkili olmak için çalışıyorum. Golse gol, asistse asist. Frikik çalışıyorum. Ceza sahasının dışından her yerden şut çalışıyorum. İnşallah daha da fazla gol atacağım” diye konuştu.

‘Ekonomi büyüyor sonuçlar ortada’

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinin şubat sayısındaki yazısında camiaya seslenirken, sportif ve finansal hedeflere ulaşmak için çok çalıştıklarını aktardı.

Pandemi yüzünden büyük gelir kaybına uğradıklarının altını çizen Çebi, “Beşiktaş’ın ekonomisi zor koşullara rağmen büyümektedir ve saha sonuçları da ortadadır. Göreve geldiğimizden bu yana her adımımızı düşünerek atıyoruz. Futbolcu maliyetlerinde saha başarısını hedefleyerek, akılcı politika izlemeliyiz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizin transfer politikaları bizleri kesinlikle günlük düşüncelere itmeyecektir. Bir planımız var ve biliyoruz ki plandan yoksunsan, başkalarının planlarının parçası olursun. Beşiktaş’ın öz kaynaklarını da harekete geçirerek camiamızın sonsuz desteği ile sportif ve finansal anlamda hedeflerimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.