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08.05.2020 - 07:00 |

N’Koudou: "Fit kalmaya çalışıyoruz”

Kevin N’Koudou karantina süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kevin N’Koudou karantina süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Hafta başı yurt dışından döndükten sonra Boateng, Lens, Ljajic ve Victor Ruiz’le birlikte Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük zorunlu karantinaya alınan N’Koudou, “Henüz 2 gündür buradayız. Topa dokunamıyoruz. Bu biraz sorun yaratıyor ama iyi durumdayım. Herkes burada, yalnız değilim. Spor yaparak mutlu ve fit kalmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Yetenekli futbolcu, Beşiktaş’ı Türkiye E-Futbol Turnuvası’nda temsil edecek olmasıyla ilgisi ise “Kesinlikle çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla FIFA oynadığımda genelde kazanıyorum. Sanırım bu yüzden Beşiktaş’ı temsil etmemi istediler” yorumunu yaptı.

N’Koudou: Fit kalmaya çalışıyoruz”

N’Koudou: Fit kalmaya çalışıyoruz”

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