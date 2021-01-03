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03.01.2021 - 21:30 |

N'Koudou: "Maçın adamı olmak umurumda değil"

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta N'Koudou açıklamalarda bulundu.

N'Koudou: "Maçın adamı olmak umurumda değil"
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Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta N'Koudou açıklamalarda bulundu.

"Büyük kulüpseniz maçları tek tek düşünmek zorundasınız. Yaptığımızı, yapmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bu. Lideriz. Bunu devam ettirebilmek için hemen Rize maçını düşüneceğiz. Oradan da 3 puan almaya çalışacağız." 

"Golü attığım için beni maçın adamı seçebilirler. Herkes savaştı. Herkes savaştığı için kazandık. Maçın adamı olmak umurumda değil. Ersin de mesela sonda kritik bir kurtarış yaptı. Herkes olabilir. Herkes savaştı."

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