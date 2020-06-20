NKoudou sırrını açıkladı! Antrenmanda...

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup ederken maç sonu NKoudou açıklamalarda bulundu.

"Antrenmanda daha fazla bitiricilik çalışıyorum"

"Bu akşam kazanmalıydık, Antalyaspor'a talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Antrenmanda daha fazla bitiricilik çalışıyorum. Bu akşam da Elhamdülillah sonucunu aldım. İnşallah böyle devam eder."

"Güçlü kalmak kolay olmuyor"

"Maç maç devam etmeliyiz. Karantinada kaldık, evde kaldık, bu süreçte güçlü kalmak kolay olmuyor. Önümüze bakacağız ve kazanarak devam edeceğiz."

Jeremain Lens ise "Bu akşam kazanmak zorundaydık. İyi başladık ama sonra Denizlispor'un oyuna ortak olmasını sağladık, arkasından golü yedik. İkinci golü bulduk, sonra devamı geldi. Mutluluk verici bir galibiyet." ifadelerini kullandı.

N'Koudou hem karikatür çizdi, hem de soruları yanıtladı