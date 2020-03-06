N'Koudou'dan Galatasaray cevabı! "Geriye çekilmeyeceğiz"

Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Fransız futbolcu Georges-Kevin N'Koudou, iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan N'Koudou, sarı-lacivertli takım karşısında iyi bir performans gösterdiklerini belirterek, "Kazanmak önemliydi. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık. Bu moral anlamında da bizim için çok önemli. Önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı önemli bir maça çıkacağız. Belki olumsuz olarak son dakikada yediğimiz golü söyleyebilirim. O pozisyonda penaltı mıydı değil miydi çok emin değilim ama sonuçta golü yedik. Daha fazla gol atabilirdik. Bitiricilik anlamında daha iyi işler yapabilirdik. Bütün bunları söyleyebiliriz ama en önemlisi kazanmaktı. Kazanmayı başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı kart sınırında olduğu için bazı pozisyonlarda çekimser kaldığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Bazı pozisyonlarda ayağımı koymak istedim koyamadım. Her oyuncu büyük maçlarda oynamak ister. Kimse büyük maçları kaçırmak istemez. İster istemez maç içinde bunlar aklınıza geliyor. Bazen yüzde yüz hamleleri yapamıyorsunuz. Gereksiz bir kart görebiliriz. O kartla cezalı durumu düşüp, büyük bir maçı kaçırabilirsiniz. Büyük bir maçı kaçırmaktansa o hareketi yapmamayı tercih edersiniz. Takım arkadaşlarımdan bazıları da bazı pozisyonlarda bunu düşündü." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye değinen N'Koudou, şu görüşleri paylaştı:

"Burada oynadığımız maçta 1-0 kazanmıştık. Ben de o maçta sakattım ve tribünden takip etmiştim. Derbide net bir şey vardı. Kazanmak için oynarsınız. Biz de oraya kazanmaya gideceğiz. Kesinlikle geriye çekilmeye, savunma yapmaya gitmeyeceğiz. Orada elimizden geleni yapıp, 3 puanı almaya çalışacağız. Birçok derbide oynadım. İngiltere'de taraftarların oluşturduğu farklı bir atmosfer var. Oradaki rekabet anlamı da farklı kulüpler ve oyuncular arasında. Marsilya'dayken Lyon ve Paris Saint-Germain ve Saint Etienne maçlarında da atmosfer yüksek olurdu. Bunlar çok güzel maçlar. Her profesyonel oyuncunun yaşamak isteyeceği atmosferler. Fransa ve Türkiye'yi karşılaştırdığımızda şunu söyleyebilirim. Derbi atmosferleri benziyor."