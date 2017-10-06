06.10.2017 - 09:51 |
Norveç, San Marino'ya gol yağdırdı! Kapanış Linnes'ten...
2018 Dünya Kupası C Grubu'nda iddiası bulunmayan Norveç, grubun son sırasıdna yer alan San Marino'ya 9. hata mücadelesinde konuk oldu.
2018 Dünya Kupası C Grubu'nda iddiası bulunmayan Norveç, grubun son sırasıdna yer alan San Marino'ya 9. hata mücadelesinde konuk oldu.
Zayıf rakibini Henriksen, King (2), Elyounoussi (3) ve Linnes'in golleriyle 8-0 mağlup eden Norveç, puanını son hafta öncesi 10 puana çıkardı. San Marino ise puansız son sırada yer aldı.
Galatasaray forması giyen Linnes, 90 dakika sahada kaldığı maçta kapanışı yapan isim oldu.
San Marino 0 - 8 Norveç
8' 0 - 1 Markus Henriksen
14' 0 - 2 Joshua King - Penaltı
17' 0 - 3 Joshua King
40' 0 - 4 Mohamed Elyounoussi
48' 0 - 5 Mohamed Elyounoussi
59' 0 - 6 Ole Kristian Selnaes
68' 0 - 7 Mohamed Elyounoussi
87' 0 - 8 Martin Linnes