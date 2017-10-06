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HaberlerDünya Kupası Haberleri Norveç, San Marino'ya gol yağdırdı! Kapanış Linnes'ten...
06.10.2017 - 09:51 |

Norveç, San Marino'ya gol yağdırdı! Kapanış Linnes'ten...

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda iddiası bulunmayan Norveç, grubun son sırasıdna yer alan San Marino'ya 9. hata mücadelesinde konuk oldu.

Norveç, San Marino'ya gol yağdırdı! Kapanış Linnes'ten...
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2018 Dünya Kupası C Grubu'nda iddiası bulunmayan Norveç, grubun son sırasıdna yer alan San Marino'ya 9. hata mücadelesinde konuk oldu.

Zayıf rakibini Henriksen, King (2), Elyounoussi (3) ve Linnes'in golleriyle 8-0 mağlup eden Norveç, puanını son hafta öncesi 10 puana çıkardı. San Marino ise puansız son sırada yer aldı.

Galatasaray forması giyen Linnes, 90 dakika sahada kaldığı maçta kapanışı yapan isim oldu.

San Marino 0 - 8 Norveç

8' 0 - 1 Markus Henriksen

14' 0 - 2 Joshua King - Penaltı

17' 0 - 3 Joshua King

40' 0 - 4 Mohamed Elyounoussi

48' 0 - 5 Mohamed Elyounoussi

59' 0 - 6 Ole Kristian Selnaes

68' 0 - 7 Mohamed Elyounoussi

87' 0 - 8 Martin Linnes

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