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15.04.2020 - 07:00 |

Norveç’in umudu Sörloth

Trabzonspor’da bu sezon attığı gollerle parlayan Alexander Sörloth gündemde kalmaya devam ediyor.

CELAL UMUT EREN

Norveç’te son dönemde çıkan yıldız futbolcuların arasında gösterilen Sörloth, son olarak İngiliz Guardian Gazetesi’nde ön plana alındı.

Norveç’ten Haaland, Odegaard ve Berg gibi isimlerle beraber Trabzonsporlu yıldızın da fark yaratmaya başladığı vurgulandı. Yeni bir yapılanmada olan Norveç futbolunun Sörloth ve arkadaşlarına ihtiyaç duyduğu belirtildi. Öte yandan Sörloth’un değerinin 10 milyon euroyu aştığı ve performans analizi sonrası transferde 16 milyon eurolara kadar bonservisinin çıkacağı aktarıldı.

Öte yandan golcü oyuncunun, Real Madrid ve Manchester United isminin geçmesinin sürpriz olmadığı vurgulandı. Norveçli bir teknik direktör olan Man United Menajeri Solskjaer’in Sörloth ve vatandaşlarını çok iyi tanıdığı anımsatıldı. Real Madrid’in de 2000’lerden itibaren İskandinav ülkelerini özel bir scout ağıyla izlediği öne çıkarıldı.

Norveç’in umudu Sörloth

Norveç’in umudu Sörloth

 

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