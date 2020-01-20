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HaberlerTrabzonspor Haberleri Norveçli golcü Sörloth'tan ilk hat-trick!
20.01.2020 - 08:00 |

Norveçli golcü Sörloth'tan ilk hat-trick!

Trabzonspor’un genç golcüsü Alexander Sörloth bordo-mavili formayla rakamları alt üst etmeyi sürdürdü.

Norveçli golcü Sörloth'tan ilk hat-trick!
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Trabzonspor’un genç golcüsü Alexander Sörloth bordo-mavili formayla rakamları alt üst etmeyi sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında Nwakaeme ile maçın yıldızı olmayı başaran yıldız forvet, attığı üç golle Türkiye’deki ilk hat-trick’ine de imza atmayı bildi.
Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan sezon başında kiralanan Norveçli futbolcu Karadeniz temsilcisinde toplamda 15 gol atarken, 8 de asist yaptı.
Maçtan sonra birlikte oynama alışkanlığı kazandıklarını ifade eden Sörloth, “Pereira’nın ortasıyla attığım gol, sanırım maçtaki en güzel goldü. İlk yarıyı iyi oynayıp, ikinci yarıda sıkıntı yaşadığımız maçlar olmuştu. Bu maçta iki yarıyı da harika oynadık” dedi.

Taraftara teşekkür
Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından galibiyeti kutladı. Soyunma odasında çekilen zafer pozu paylaşılırken altına, “Bütün büyük işler, güçlü başlangıçlarla olur. Teşekkürler takım, teşekkürler teknik ekip, teşekkürler taraftar” notu düşüldü.

En iyisi Nwakaeme
Sörloth ile Kasımpaşa’yı yıkan isim olan Nwakaeme ikinci yarının ilk maçında bütün takımın da iyi oynadığını ifade etti. Tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: “Takımımı farklı galibiyet için kutlamak istiyorum, harikaydık. Takım arkadaşlarıma tebrikler. Kale, defans, orta saha, forvet ile harikayız. Sosa var, Sörloth gibi golcümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz. Kazanarak yolumuza devam etmek ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz.”

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