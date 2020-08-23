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23.08.2020 - 07:00 |

Norveç'te Omar-Sörloth krizi!

Norveç, 4 Ağustos'ta Avusturya ile hazırlık sınavında karşılaşacak. Ülkedeki mevcut karantina yönetmeliği nedeniyle, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden aday kadroya çağrılacak futbolcuların bu maçta oynamaları tehlikeye girdi.

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Onur Dinçer

Norveç sıkıntıda

Norveç Milli Takımı 4 Ağustos’ta Oslo’da Avusturya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak maç öncesi ev sahibi ekipte liste sıkıntısı patlak verdi. Ülkedeki mevcut karantina yönetmeliği nedeniyle, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden aday kadroya çağrılacak futbolcuların bu maçta oynamaları tehlikeye girdi. Norveç’teki kurallara göre bu bölgelerden giriş yapanların öncelikle 10 günlük bir karantina süresini geçirmeleri gerekiyor.

Hükümet devrede

G.Saray’dan Omar Elabdellaoui ve Trabzonspor’dan Alexander Sörloth’un konumları bu sebeple belirsizliğini koruyor. Kulüplerinin milli maçtan 10 gün önce bu oyuncuları milli takıma göndermesinin mümkün olmayacağını göz önünde bulunduran yetkililer, bu isimlere istisna tanınması için harekete geçti. Norveç Milli Takımı yetkilileri hükümet organlarına yaptıkları başvurunun sonucunu beklerken, milli takım kadrosu buradan gelecek yanıta göre açıklayacak. 

Norveçte Omar-Sörloth krizi

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