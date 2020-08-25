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25.08.2020 - 07:00 |

Norveç'ten Türkiye'ye özel istisna! Sörloth ve...

Norveç Milli Takımı aday kadrosu açıklanırken Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes ile Trabzonsporlu Alexandar Sörloth davet edildi. Normalde karantinaya girmesi gereken 3 futbolcu için özel istisna yapıldı.

Norveç'ten Türkiye'ye özel istisna! Sörloth ve...
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Avrupa Birliği ülkesi olmayan Türkiye’de top koşturan ve karantinaya girmeleri ön görülen Galatasaraylı Omar Elabdellaoui ve Martin Linnes ile Trabzonsporlu Alexandar Sörloth, Norveç Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 

Norveç Milli Takımı’nın İsveçli teknik direktörü Lars Lagerback dün Avrupa Uluslar Ligi eleme karşılaşmalarında Avusturya ile K. İrlanda’ya karşı oynayacakları maçların aday kadrosunu açıklarken, 23 kişi yerine 25 kişilik kadro açıklamak zorunda kaldığını söyledi. 

Lagerback kararını bu futbolcuların, söz konusu Avusturya ile K.İrlanda maçlarında milli formayı giyip giymeyecekleri tam netleşmeden verirken, ilerleyen saatlerde beklenen açıklama Norveç Kültür Bakanı Abid Raja’dan geldi. Raja, Türkiye’de futbol oynayan Linnes, Sörloth ile Elabdelloi’nin bir defaya mahsus olmak üzere 10 günlük korona karantinasına girmeden Avusturya maçında oynayabileceklerini açıkladı. Bu kararın genel bir karar olmadığı, başka spor branşları ile uluslararası müsabakaları kapsamadığı belirtildi. 

Norveçten Türkiyeye özel istisna Sörloth ve...

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