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11.04.2020 - 00:39 | | AA

Norwich City, Danel Sinani'yi transfer etti

Norwich City, F91 Dudelange'de forma giyen Danel Sinani'yi kadrosuna kattÄ±.Â

Norwich City, Danel Sinani'yi transfer etti

Ä°ngiltere Premier Lig kulÃ¼bÃ¼ Norwich City, LÃ¼ksemburg ekibi F91 Dudelange'de forma giyen Danel Sinani'yi kadrosuna kattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ile gelecek sezondan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen SÄ±rp asÄ±llÄ± LÃ¼ksemburglu futbolcu, "Norwich iyi oyuncularÄ± olan bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼p. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulÃ¼bÃ¼ Ã¼st sÄ±ralara taÅŸÄ±mak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.Â 

LÃ¼ksemburg Birinci Ligi'nde F91 Dudelange ile son iki sene Ã¼st Ã¼ste ÅŸampiyonluk yaÅŸayan Sinani, bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 16 maÃ§ta 14 gol kaydetti.

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