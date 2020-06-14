Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Norwich City'de forma giyen bir futbolcunun yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 11-12 Haziran tarihlerinde 1200 kiÅŸinin Kovid-19 testinden geÃ§tiÄŸi ve iki pozitif vakaya rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Norwich City KulÃ¼bÃ¼, bu kiÅŸilerden birinin oyuncularÄ± olduÄŸunu ve protokoller gereÄŸi 7 gÃ¼n karantinada kalacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°smi aÃ§Ä±klanmayan futbolcu, takÄ±mÄ±nÄ±n 19 Haziran'da Southampton ile yapacaÄŸÄ± lig maÃ§Ä±nda forma giyemeyecek.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle verilen aranÄ±n ardÄ±ndan 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden baÅŸlayacak Premier Lig'de oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaÃ§lÄ± haftada iki kez test uygulanÄ±yor.

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