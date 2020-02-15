Norwich - Liverpool canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son 12 lig maçında yalnızca 1 galibiyeti bulunan Norwich'te stoperlerden Timm Klose sakat, Ben Godfrey ise cezasını tamamladı ve kadroya geri dönüyor.

Godfrey'in savunma partneri Zimmermann olacak. Bu sezon oynadığı 25 lig maçının 24'ünü kazanan Liverpool'da ise Sadio Mane takımla çalışmalara başladı.

James Milner ve Xherdan Shaqiri'nin durumları maç saati netleşecek. Bu mücadeleye karşılaşma öncesinde TEK MAÇ fırsatıyla iddaa oynayabilir, ilk düdükle birlikte Misli.com'da CANLI BAHİS keyfi yaşayabilirsiniz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Carrow Road'da oynadığı son lig maçını kazanan Norwich, Bournemouth galibiyeti öncesi iç sahada oynadığı 8 maçtan sadece 3 puan çıkartabilmişti.

- Liverpool, deplasmanda oynadığı son 5 Premier Lig maçının 4'ünü gol yemeden kazandı.

- Kırmızılar'ın bu sezon deplasmanda oynadıkları 12 lig maçının 9'unda "2-3 GOL" tercihi kazandırdı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Liverpool galibiyeti! Üyelerin yaklaşık %78'i Liverpool'un 3 puan serisine devam edeceğini düşünüyor. %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO'NUN TERCİHİ...

Ligin son sırasında yer alan ve küme düşme yolunda en büyük adaylardan biri olan Norwich, ligin namağlup lideri Liverpool’u ağırlayacak. Ev sahibi ekip ofansif zihniyetli bir oyun modeli ile sahada yer alıyor. Liverpool bu yıl kuşkusuz en formda takım konumunda. Liverpool’un favori olduğu ve "karşılıklı goller" çıkacak bir maç bekliyorum.