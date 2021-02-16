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16.02.2021 - 19:54 | | AA

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alexander Zverev'i 3-1 mağlup eden tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, Avustralya Açık'ta 8 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic ile geçen yılın yarı finalisti 6 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı.

Çekişmeli geçen ve "tie-break"e giden ilk seti 7-6 kazanan Zverev, setlerde 1-0 öne geçti. Maçın kalanında rakibine oranla daha iyi performans gösteren Djokovic, 3 buçuk saat süren mücadelenin ardından 6-2, 6-4 ve 7-6'lık setlerle rakibini 3-1 yenerek yarı finale çıktı. 

Yarı finalde Djokovic, turnuvanın sürpriz ismi tek erkekler 114 numarası Rus Aslan Karatsev ile karşılaşacak.

Novak Djokovic, Avustralya Açıkta yarı finale çıktı

Turnuvaya çeyrek final maçlarıyla devam edilecek 

Turnuvada yarın, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty, 25 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova'yla, ABD'li tenisçilerden Jennifer Brady, Jessica Pegula'yla çeyrek finalde maça çıkacak.

Tek erkekler çeyrek finalinde ise dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal'ın rakibi, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas olacak. Diğer çeyrek final mücadelesinde ise Rus tenisçilerden 4 numaralı seribaşı Daniil Medvedev ile 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev kozlarını paylaşacak.

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