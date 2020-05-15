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HaberlerTrabzonspor Haberleri Novak: "İstanbul kulüpleri bu yıl iyi değil"
15.05.2020 - 19:23 | | Futbol arena

Novak: "İstanbul kulüpleri bu yıl iyi değil"

Trabzonsporlu futbolcu Novak, Süper Lig'in geleceği ve rakipleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Trabzonsporlu futbolcu Novak, Çekya basınına verdiği röportajda liglerin gidişatı ve rakipleri hakkında çarpıcı bir röportaj verdi.

"Eğer lig hemen başlasaydı..."
İlk dönemler fitness eğitmeni veya kız arkadaşımla antrenman yapıyorduk. Koşarak, fitness çalışmaları yaparak. Sonrasında tabi süreç belirsiz olduğundan kendimi ona göre hazırlandım. Eğer lig hemen başlasaydı yazın çok fazla tatil imkanı olmayacağını düşündüm. Ben de programımı buna göre yaptım.

"Lig sona ererse bizi şampiyon yapmaları gerekecek"
"Eğer lig sona erdilirse bu tabi ki bizim lehimize olur. Sonuçta bizi şampiyon ilan edecekler. Çünkü lideriz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Biz sezon öncesinde zaten zirve ve Avrupa'yı belirlemiştik. İstanbul kulüpleri bu sezon iyi değil. Birbirleriyle yarışacaklar ve ne pahasına olursa olsun ligi bitirmek isteyecekler. Türkiye Futbol Federasyonu kararını beklemek zorundayız.

"Anlaşmaya yakındık"
Salgından önce Trabzonspor yönetmimiyle anlaşmaya yakındık. Ancak virüsten dolayı görüşmeler durma noktasına geldi. Türkiye'de mutluyum ve bu bir sır değil. Tabi gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

Novak: İstanbul kulüpleri bu yıl iyi değil

Novak: İstanbul kulüpleri bu yıl iyi değil

 

 

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