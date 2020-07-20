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20.07.2020 - 07:00 |

Novak kalıyor mu? Dikkat çeken sözler...

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Trabzonspor'da Novak ve Sörloth açıklamalarda bulundu. Novak, maç sonu açıklamasında "Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Novak kalıyor mu? Dikkat çeken sözler...
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Trabzonspor’un genç golcüsü Sörloth, Konya ağlarına iki gol göndermesine rağmen kazanamadıkları için üzgün olduğunu söyledi. Üst üste aldıkları başarısız skorlar nedeniyle şampiyonluğu kaçırdıklarını belirten Norveçli futbolcu, “Özellikle son maçlarda istediğimiz skorları alamadık. Çok kötü oldu bizim açımızdan” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için ellerine gelen birçok fırsatı değerlendiremediklerini de sözlerine ekleyen Sörloth, “Başakşehir’i tebrik ediyoruz. O şans bizim elimizdeydi ama değerlendiremedik. Başakşehir değerlendirdi ve şampiyon oldular. Onları tebrik etmekten başka yapacağımız bir şey yok” dedi.
Öte yandan Süper Lig’de gol sayısını 23’e çıkaran Norveçli futbolcu, gol krallığı için yarıştığı Alanyasporlu Cisse’nin de bir gol önüne geçti.

Novak kalıyor mu Dikkat çeken sözler...

Novak: "Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz”
Bordo-mavili takımın en önemli isimlerinden Novak ise, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor’da kalacağının sinyallerini verdi.

Kaybettikleri şampiyonluk konusunda büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Novak, “Elimizdeydi ve kaybettik. Futbol içerisinde böyle şeyler yaşanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi.
Konyaspor’u da tebrik eden tecrübeli futbolcu, “Böyle bir takım olarak böyle bir mağlubiyet yaşamamalıydık. Konyaspor’u tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

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