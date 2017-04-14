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14.04.2017 - 11:33 | | Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)

Nowitzki, 'devam' dedi

NBA’de Dallas Mavericks forması giyen 38 yaşındaki Alman yıldız oyuncu Dirk Nowitzki, gelecek sezon da forma giyeceğini açıkladı.

Nowitzki, 'devam' dedi
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NBA’de Batı Konferansı takımlarından Dallas Mavericks’te forma giyen Dirk Nowitzki, kariyerine devam edeceğini açıkladı. 1998 NBA Draftı’nda 1 tur 9. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçildikten sonra Dallas’a geçen 38 yaşındaki basketbolcu, gelecek sezon da oynaması halinde bir takımda 20 sezon forma giymiş olacak. Alman yıldız, gelecek yıl Dallas’tan 25 milyon Dolar kazanacak. Yıldız basketbolcu, bu sezon 54 maçta ortalama 26 dakika alırken, 14.2 sayı, 6.5 ribaundla oynadı.

Nowitzki, Dallas ile 14 kez NBA Play-Offları’nda mücadele ederken, bunların ikisinde finallere çıktı. 2006 ve 2011 yılında Dallas ile NBA şampiyonluğu yaşarken, aynı zamanda 2011 yılında finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti. Deneyimli oyuncu aynı zamanda 2006-2007 NBA normal sezonunda da MVP seçilmişti. Yıldız basketbolcu NBA’de 30 bin 260 sayı atarak, toplamda 6. sırada bulunuyor. Yıldız basketbolcu 13 kez All-Star, 12 kez de yılın en iyi 5’ine seçildi.

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