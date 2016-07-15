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15.07.2016 - 13:11 | | ANKARA (AA)

Noyan Öz Gençlerbirliği'nde

Kırmızı-siyahlılar, Noyan Öz'ü 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Noyan Öz Gençlerbirliği'nde
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, PTT 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'dan Noyan Öz'ü transfer etti.

Başkent ekibi, Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan ve Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başlayan, Türkiye'de ise Elazığspor ile Boluspor formaları giyen 1991 doğumlu oyuncuyu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün santrfor mevkisinde görev alan Noyan Öz'ü öncelikle pilot takım Hacettepe'de değerlendireceği öğrenildi.

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