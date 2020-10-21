N'Sakala: "Caner’den farklıyım"

SERDAR SARIDAĞ

Fabrice N’Sakala, Beşiktaş forması giymekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan deneyimli sol bek, “Türkiye’ye geldiğimden beri büyük bir takımda oynamak için çok çalıştım. Hayranlık duyduğum Beşiktaş’a kadar gelmem kolay değildi ancak çalıştım, başardım. Gelmeden önce Sergen Hoca ile konuştum. Zaten Alanyaspor’dan tanışıyorduk ve sözleşmem bitmek üzereydi. Fikirlerimi onunla paylaştım” dedi.

Beşiktaş’tan ayrılarak Fenerbahçe’ye giden Caner Erkin’le kıyaslanmasını değerlendiren N’Sakala farklı tipte oyuncular olduklarının altını çizdi. Tecrübeli futbolcu, “Caner Erkin ile kıyaslandığımı görüyorum. Caner’in tarzı farklı, benim tarzım farklı. Bu iki farklı tip oyuncudan, aynı sonucu beklemek doğru olmaz. Gol atmayı tabii ki isterim. Ama önümdeki oyunculara yardım etmek de önemli. Çok öne çıkarsam pozisyonumu kaybedebilirim. Benim önceliğim savunma yapmak” diye konuştu.

N’Sakala sezona kötü başlamalarına rağmen şampiyonluğa inandıklarına vurgu yaptı. Siyah-beyazlı futbolcu, “Takımımızda çok fazla yeni oyuncu var. Büyük bir takımız. Bireysel olarak büyük futbolculardan kuruluyuz. Öz güvenimiz yüksek. Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen sene de kötü bir başlangıç ardından takım 3. olmuştu. Sezon sonu için olumlu yönde düşünüyoruz. Başarının bir parçası, mutluluktan ve pozitif olmaktan geçer. Kötü sonuçlar alsak bile pozitif olalım diye arkadaşlarıma telkinlerde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

"BULUT TERCİHİ BANA BIRAKTI"

N’Sakala, Alanyaspor’dan eski hocası olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan teklif almadığını açıkladı. Demokratik Kongolu oyuncu, “Erol Bulut ile iyi bir ilişkimiz var. Bana hiçbir zaman ‘Fenerbahçe’ye gelir misin?’ demedi çünkü tercihi bana bıraktı. Futbolcunun tercihi onun için önemli. O tercihi bana bıraktı ve ben Beşiktaş’ı seçtim. Alanyaspor’da da birkaç kez bunu konuştuk. Artık rakibiz. O Fenerbahçe, ben Beşiktaş’tayım. Konuşuyoruz ama eskisi gibi olmuyor tabii” dedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kartal, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor’la 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde, ilk 15 dakikası medyaya açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve istasyon koşularından sonra çeşitli pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.



İzolasyon süreci devam eden Mensah’ın yanı sıra sakatlığı bulunan N’Koudou antrenmanda yer almadı. N’Koudou’nun iki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Fransız kanat oyuncusunun, 6 Kasım’da Gaziantep FK ile oynanacak 8. hafta maçına yetiştirilmesi planlanıyor.

HASİC DARBESİ

Beşiktaş’a Ajdin Hasic ve Atakan Üner’den kötü haberler geldi. Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan Hasic’in sol uyluk üst adalesinde ikinci derece, Atakan’ın ise sağ diz arka adalesinde birinci derece zorlanma belirlendiğini açıkladı. Tedavisine başlanan Hasic’in yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağı, Atakan’ın da büyük ihtimalle Yukatel Denizlispor maçını kaçıracağı aktarıldı.