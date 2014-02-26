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26.02.2014 - 12:37 |

Nuri’den kınama mesajı

Dortmund taraftarı Rusya’da meydan dayağı yedi, Nuri Şahin yaşananlara duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Nuri’den kınama mesajı
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Onur Dinçer/ Skorer

Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit’i 4-2 mağlup ederken, konuk ekipte Nuri Şahin 90 dakika forma giydi. Bu karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında ise St Petersburg sokaklarında ve stat çevresinde olaylar çıktığı bildirildi. Buna göre bazı Zenit taraftarları Alman taraftarlara saldırırken, birçoğunu yaraladılar. Rus taraftarların kentte özel olarak Dortmund taraftarı aradığı, yakaladıkları yerde ise darp ederek yaraladıkları belirtildi.

Rusya’daki karşılaşmanın önüne geçen olaylarla ilgili Nuri Şahin sert açıklamalarda bulundu. Yaşananlardan dolayı büyük bir öfke içerisinde olduğunu dile getiren milli futbolcu, “İnsanların kendilerini kavga etmek zorunda hissetmeleri çok üzücü bir durum. Bu olaylara karışanları kınıyorum. Maçta bize destek verenlere teşekkürler. Taraftarların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini arzu ediyorum. Onlar için de uzun bir yolculuktu” dedi.

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