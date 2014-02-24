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24.02.2014 - 17:30 |

Nuri Şahin'den Eden Hazard'a gönderme

Borussia Dortmund forması giyen Nuri Şahin, Instagram'da paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard'a göndermede bulundu.

Nuri Şahin'den Eden Hazard'a gönderme
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Nuri Şahin'den Eden Hazard'a göndermeHaberin Tüm Fotoğrafları

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Nuri Şahin, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'a yaptığı göndermeyle geçen sezon yaşanan bir olayı akıllara getirdi.

Milli oyuncu Instagram'da bir çocukluk fotoğrafını paylaştı. Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında çekilmiş bu karede; o günlerde top toplayıcı çocuklardan biri olan Nuri Şahin, maç bitiminde Ronaldo'nun formasını alabilmek için beklerken görülüyor.

Nuri Şahin fotoğrafın altına eklediği, "Eden Hazard, neredesin?" mesajıyla Belçikalı oyuncuya esprili bir gönderme yaptı. Eden Hazard, geçen sezon Chelsea'nin Swansea ile oynadığı maçta top toplayıcı çocuğa tekme attığı için büyük tepki görmüştü.

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