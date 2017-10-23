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23.10.2017 - 17:45 | | İHA

Nuri Şahin'den gençlere öğütler

Borussia Dortmund’ta forma giyen Nuri Şahin, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajla genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Milli futbolcu, hayatta başarılı olabilmek için tek çıkar yolun çalışmak olduğunu ve gençlerin de çalışmaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Nuri Şahin'den gençlere öğütler
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Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Nuri Şahin, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençlerin sporun tüm detaylarına hakim olması gerektiğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Ben çok çalışmanın etkisine inanırım. O yüzden ilk tavsiyem hep budur. Çok çalışın. Yaptığınız sporun tüm detaylarına hakim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini ve beslenmeyi ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız. Saha dışında da hobileriniz olsun. Hayata dair konuşacak bilginiz olsun. Edebiyat, sinema, felsefe, müzik ilgi ve vizyonu getirir. Yaptığınız işten zevk alın. Başarıyı değil, mutluluğu arayın. Severek yaparsanız ve çok çalışırsanız zaten başarılı olursunuz. Hedefiniz hep büyük olsun. Hayal kurmak güzeldir. Hedefinize ulaştığınız oranda değil, hayal kurmaya devam ettiğiniz sürece mutlu olursunuz.”

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