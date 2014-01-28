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28.01.2014 - 17:46 | | BERLİN (AA)

Nuri Şahin'in golü haftanın golü seçildi

Nuri Şahin'in Augsburg'a attığı gol haftanın golü seçildi.

Nuri Şahin'in golü haftanın golü seçildi
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında oynanan Borussia Dortmund-Augsburg karşılaşmasında Nuri Şahin'in attığı frikik golü Bild gazetesinin okuyucuları tarafından haftanın golü seçildi.

Bild gazetesinin internet sayfasında ''haftanın gol-kralı Şahin'' başlığıyla duyurulan haberde, Şahin'in Augsburg'a karşı attığı golün internet üzerinden yapılan oylamada gazetenin okuyucuları tarafından yüzde 40'ın üzerinde oy aldığı ve haftanın golü seçildiği ifade edildi.

Milli futbolcu Nuri Şahin, Borussia Dortmund-Augsburg karşılaşması 1-1 devam ederken 66. dakikada yaklaşık 20 metreden attığı güzel bir frikik golüyle Dortmund ekibini 2-1 öne geçirmişti. Borussia Dortmund-Augsburg karşılaşması 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Oylamada Bayer Leverkusen'e attığı golle Freiburg'un oyuncusu Admir Mehmedi ikinci, Hertha Berlin'in ağlarına topu gönderen Eintracht Frankfurtlu futbolcu Alexander Maier'in golü de üçüncü oldu.

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