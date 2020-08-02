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02.08.2020 - 21:08 |

Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda!

Süper Lig'in sona ermesiyle futbolcular tatile çıkarken Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı ile bir araya geldi.

Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda!
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Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da futbolcular tatile çıktı. 

Trabzonsporlu Nwakaeme ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile teknede görüntülendi.

O anları fotoğrafı paylaşılırken taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Anthony Nwakaeme geride kalan sezonda çıktığı 43 maçta 14 gol atıp 11 asist yapmıştı.

Nwakaeme ve Acun Ilıcalı tekne turunda

Sıcak iklimlerin klas kramponu: Anthony Nwakaeme

 

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