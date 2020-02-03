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HaberlerGalatasaray Haberleri Nzonzi'den Terim'e şok sözler: Hakkında konuşmak istemiyorum
03.02.2020 - 15:58 |

Nzonzi'den Terim'e şok sözler: Hakkında konuşmak istemiyorum

Galatasaray’da kadro dışı bırakılarak devre arasın Fransa’nın Rennes takımına transfer olan Steven Nzonzi’den Fatih Terim hakkında flaş açıklama geldi.

L’Equipe’e konuşan Nzonzi, Galatasaray’daki günlerine ilişkin, “Farklı bir organizasyondu fakat işler iyi gitmedi. İşler iyi gitmeyince oklar bana döndü. Bugün, hakkında fazla konuşmak istemediğim küçük detaylar işlerin kötüye gittiğini hissettirdi. Ve ayrılık gerçekleşti. Artık kendi geleceğime bakıyorum.” İfadelerini kullandı.

Steven Nzonzi, Galatasaray’da ligde 10 Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta forma giymiş ve sadece 1 asist yapmıştı.

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