Nzonzi'den Terim'e şok sözler: Hakkında konuşmak istemiyorum

L’Equipe’e konuşan Nzonzi, Galatasaray’daki günlerine ilişkin, “Farklı bir organizasyondu fakat işler iyi gitmedi. İşler iyi gitmeyince oklar bana döndü. Bugün, hakkında fazla konuşmak istemediğim küçük detaylar işlerin kötüye gittiğini hissettirdi. Ve ayrılık gerçekleşti. Artık kendi geleceğime bakıyorum.” İfadelerini kullandı.

Steven Nzonzi, Galatasaray’da ligde 10 Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta forma giymiş ve sadece 1 asist yapmıştı.