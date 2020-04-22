Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri O görüşmede dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı...
22.04.2020 - 14:52 |

O görüşmede dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulunduğu görüşmede Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı dikkat çekti.

Salgın öncesi saçları uzun olan Emre'nin saçlarını 3 numara kestirdiği görüldü.

İşte Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı;

O görüşmede dikkat çeken detay Emre Belözoğlunun yeni tarzı...

O görüşmede dikkat çeken detay Emre Belözoğlunun yeni tarzı...

Jailson'dan karantinada ilk paylaşım...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fransa'da ligler için en uygun tarih 17 Haziran

Son dakika | Fransa'da ligler için en uygun tarih 17 Haziran

Giannoulis'in menajeri açıkladı: Bize teklif gelmedi

Giannoulis'in menajeri açıkladı: Bize teklif gelmedi

Hidayet Türkoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapacak!

Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile yağlı güreş yapacak!

Sıradaki Haber