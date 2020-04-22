22.04.2020 - 14:52 |
O görüşmede dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede Emre Belözoğlu detayı dikkat çekti.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulunduğu görüşmede Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı dikkat çekti.
Salgın öncesi saçları uzun olan Emre'nin saçlarını 3 numara kestirdiği görüldü.
İşte Emre Belözoğlu'nun yeni tarzı;