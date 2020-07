Bundesliga’nın ilk yarısını 10 yenilgi ve averajla 17. sırada tamamlayan Dortmund’da Jürgen Klopp’un ardından kulüp CEO’su Hans-Joachim Watzke de Bild’e konuşarak önemli değerlendirmeler yaptı. Noel öncesi Salzburg’un yıldız oyuncusu Kevin Kampl’ı kadrosuna katarak ikinci yarı için taraftara umut aşılayan Dortmund’un patronu, Klopp ilgili düşüncelerini de açık şekilde dile getirdi.



Dün Jürgen Klopp ve Michael Zorc ile yaptığınız kriz toplantısında sesler ne kadar yükseldi?

Toplantı gerçekten de olağan dışıydı, çünkü ligde olağan dışı bir konumda bulunuyoruz. Tam 8 saat boyunca sert sandalyeler üzerinde oturduk ve bir ara kendimize pizza söyledik. Ama görüşme çok yapıcıydı.



Sonuç ne oldu?

Kaldırabildiğimiz her taşın altına baktık. Bire bir uygulayacağımız genel bir plan hazırladık. Kesin olan bu plana sadık kalacağımızdır. Ama bu zaten sürpriz değil.



Klopp’un takıma hala etki ettiğine inanıyor musunuz?

Bu konuda sıfır şüphe duyuyoruz. Ondan çok eminiz. Birkaç hafta önce göklere çıkartılıyordu. Ama şimdi aynı insanlar “olmuyor” diyorlar. Bunu utanç verici buluyorum.



Klopp’a belli bir tarihe kadar durumu düzeltmesi için bir ültimatom verdiniz mi?

Hayır. Böyle bir ültimatom bize yakışmazdı. Bu olayı % 100 birlikte götürüyoruz. Bunu değiştirecek herhangi bir senaryomuz yok.



O halde 2. Lig’e de Klopp ile gideceksiniz?

2. Lig’e gitmeyeceğiz.



Klopp için Noel hediyesi olarak yeni oyuncular alacak mısınız?

Evet, önümüzdeki günlerde bir şeyler olabilir. (Röportajdan kısa süre sonra Kevin Kampl transfer edildi)



Devre arasında oyuncu göndermeniz de düşünülebilir mi?

Bu konu tabu değil. Tehdit iyi bir yol değil ama biz oyunculardan acımasızca bizimle hareket etmelerini bekliyoruz. Eğer bir oyuncunun bize artık faydalı olmadığını düşünürsek bunu bizden duyacaktır.



Takım sizin küme düşmeme mücadelesi içinde olduğunuzu kavradı mı?

Oyuncularımız hangi konumda olduklarını biliyorlar. Düşmeme mücadelesinin tam ortasındayız. Ama oyuncular kendilerine güvenlerini de kaybettiler. Başarısızlığa alışkın değiller. Düşmeme mücadelesinin dinamikleri bizim oyuncularımız için yeni bir durum.



Klopp bunu nasıl değiştirir?

Hazırlık döneminde yine güven kazanmalıyız. Bu nedenle 3,5 hafta boyunca çok yoğun çalışacağız.



Şu andaki kriz sizi ne derece üzüyor?

2015 Sonbaharı hayatımın en zorlu dönemi oldu. Ağustos sonunda babamı kaybettim. O gün aynı zamanda deplasmanda Augsburg karşısında son galibiyetimizi almıştık. Bu kriz yaşam kalitenizi etkiliyor. Normalde Noel zamanı hiçbir şey düşünmek istemiyorum ama yapamıyorum. Durumumuz beni sürekli düşündürtüyor.



Bayern Dünya Kupası sonrası neyi Dortmund’dan daha iyi yaptı?

Pep Guardiola’nın yaptıkları önünde çıkaracak çok sayıda şapkam yok. 2013’deki üçleme sonrası takıma gelip gösterdiği performans dünya çapında. Ama Bayern zaten her zaman Dortmund’dan ve dünyadaki neredeyse her kulüpten daha fazla dünya çapında oyuncuya sahip olmuştur.



Robert Lewandowski’nin Bayern’e gidişini hazmedebildiniz mi?

Onun eksikliğini birebir gidereceğimizi hiç söylemedik. Robert benim için Bundesliga’nın en profesyonel oyuncusu. Ama şu andaki durumumuz da onun da işi zor olurdu.



2015 için size umut veren bir şey var mı?

Bu durumdan kurtulacağımızdan çok eminim. Sonrasında bu kulüp inanılmaz birlikteliği ve fantastik taraftarı ile bu durumu inanılmaz bir güce dönüştürecektir.

(NTV Spor)