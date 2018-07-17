O kadının kim olduğu belli oldu

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Fransa'nın şampiyon olduğu finalin madalya töreninde Putin'in Fransızlara madalya taktığı sırada arkada bir kadın madalyayı cebine koyduğu görülmüştü.

Kadının madalyayı ne amaçla aldığını henüz bilinemezken kim olduğu ortaya çıktı. Dünyanın konuştuğu kadının isminin Marion Mayer-Vorfelder olduğu ve Almanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Gerhard Mayer-Vorfelder'in kızı olduğu ortaya çıktı.

Mayer-Vorfelder'in madalyayı yağmurdan koruma amacıyla mı cebine koyduğu gizemini koruyor.