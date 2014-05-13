O şantajı yapan adam yakalandı!

Önümüzdeki günlerde vergi kaçakçılığı suçuyla 3,5 yıllığına hapise girecek olan Hoeness'e uzun tehditler içeren bir mektup ile şantaj yapıldığı açıklandı.

Altı rakamlı miktarda para isteyen şantajcı, para teslim yeri olarak saptanan Münih'in Sendling semtinde sivil polis ekiplerince ele geçirildi.

Polis'in açıklamasına göre şantajcı, Hoeness'e hapis yatacağı cezaevinde ona zorluklar çıkarabileceği tehditlerinde bulundu. Tehdit mektubu üzerine polise başvuran Hoeness, polisin planı gereği şantajcı ile para teslimi için buluşma yeri konusunda anlaştı. Buluşma yerinde polislerle karşılaşan şantajcı, bisikleti ile kaçmaya çalışırken, yere düşünce ele geçti. Şantajcı, polis tarafından hastaneye götürülerek, düşmeden oluşan yaralarının tedavisi yaptırıldı.

Bu olayla Hoeness'in iki gün önce Landberg cezaevine yatmamak için savcılığa başvuru yapmasının nedeni anlaşıldı. Savcılık Hoeness'in başka cezaevine gönderilmesi konusunda savcılık henüz karar vermedi.