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04.02.2020 - 21:15 |

Obi Mikel gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Obi Mikel, kupa maçı öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Obi Mikel gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu John Obi Mikel, Türkiye Kupası'ndaki BB Erzurumspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını tutamayan Nijeryalı oyuncu, "Çok üzgünüm, çok rahatsız edici. Buraya geldiğimdem beri takım arkadaşlarım ve tüm Trabzon bana çok içten davrandı. Irkçılığın futbolda yeri yok, ırkçı insanlar hayatın herhangi bir anında bulunmamalı. Bu büyük bir suç, büyük bir yanlış. Hem kız arkadaşım, hem de 4 yaşındaki çocuğum için bile mesajlar aldım. Ben bireysel olarak hayal kırıklığına uğramış hissediyorum, çok üzgünüm. Bu insanların hayatımızda yeri olmamalı.,

4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi... Bu yaşanmamalı. Kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz.

"Emre Belözoğlu ile aramızda sorun yok"

Emre Belözoğlu ile maçta aramızda ufak bir tartışma oldu, maç sonrasında bir sorun olmadığını söyleyebilirim."

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