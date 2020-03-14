Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Obi Mikel: Sezon iptal edilmelidir
14.03.2020 - 16:19 | | TRABZON, (DHA)

Obi Mikel: Sezon iptal edilmelidir

Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu John Obi Mikel, corona virüs salgını nedeniyle kendisini rahat hissetmediğini belirterek, "Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" dedi.

Obi Mikel: Sezon iptal edilmelidir

Bordo-mavili takımın 32 yaşındaki oyuncusu John Obi Mikel, sosyal medya hesabından corona virüs salgınıyla ilgili kaygılarını dile getirerek sezonun iptal edilmesini istedi. Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da Mikel'in paylaşımının altına "Haklısın Mikel, hayat futboldan daha önemli" yorumunda bulundu.

Mikel'in bu paylaşımına bazı taraftarlar ise" Sahaya çık, savaş" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Obi Mikel: Sezon iptal edilmelidir

Obi Mikel'in imza töreni...

Keylor Navas çalışmayı bırakmıyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prandelli: Corona virüs nedeniyle arkadaşlarımı kaybettim

Prandelli: Corona virüs nedeniyle arkadaşlarımı kaybettim

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Roberto Mancini'den virüs uyarısı: Evinizde kalın

Slovenya futbolu askıya aldı, Türkiye maçı ne olacak?

Slovenya futbolu askıya aldı, Türkiye maçı ne olacak?

Premier Lig’de şampiyonluk formülü

Premier Lig’de şampiyonluk formülü

Sıradaki Haber