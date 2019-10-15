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15.10.2019 - 14:48 |

Obi Mikel'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor, dün antrenmanı yarıda bırakan Obi Mikel'in ön adelesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, dün yapılan antrenmanımızı yarıda bırakan oyuncumuz Obi Mikel’in sağlık durumuyla ilgili olarak, “Oyuncumuza bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda grade 1 uyluk ön adale zorlanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacaktır” dedi.

Obi Mikelden Trabzonspora kötü haber

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