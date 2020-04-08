Obi Mikel'e tepki! 'Yanlış yaptı'

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Geçtiğimiz ay corona virüs nedeniyle Trabzonspor'da lig maçına çıkmak istemeyen ve daha sonra da ayrılık kararı alan Obi Mikel'e ülkesi Nijerya'dan eleştiri geldi.

Nijerya Milli Takımı'nın eski kalecilerinden Dosu Joseph, Goal.com'a yaptığı açıklamada Mikel'in Trabzonspor'a karşı tutumunun hatalı olduğunu söyledi.

Ayrılık kararının da yanlış olduğunu savunan Dosu Joseph, Mikel'in sosyal medyadaki tavrına da tepki gösterdi.

Nijerya'nın eski kalecisi, vatandaşına bazı eleştiriler getirip şu ifadeleri kullandı: "Mikel, Trabzonspor'dan ayrılmamalıydı. Dediklerinde haklı olabilir, evet doğruydu ama bunu sosyal medyaya yansıtmamalıydı. Sosyal medyaya yazmamalıydı. Bana göre problemleri çözmenin başka yolları olabilir. Sosyal medya yerine farklı bir çözüm arayabilirdi. Ben sosyal medyaya yazmanın iyi olmadığını düşünüyorum. Mikel, Türkiye'deki futbolcular birliğine ya da takımının kaptanına başvurabilirdi."