Oboabona: "Rize'ye 3 puanla dönmek istiyoruz"

Oboabona, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar geldiklerini hatırlatarak, "Finale gitmek istedik. Bunu başaramadık ve istediğimiz maalesef olmadı. Kupayı geride bıraktık artık Trabzonspor ile yapacağımız lig maçına bakıyoruz." dedi.

Takımın her geçen gün daha geliştiğini dile getiren Oboabona, "Önümüzde Trabzonspor, Gaziantepspor ve Medipol Başakşehir maçlarımız var. Bunlar bizim için çok önemli. Daha çok puan alarak takımımızı iyice rahatlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Oboabona, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor'un çok iyi bir takım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok iyi oynayabilen bir takım. Trabzonspor karşılaşması, bizim için derbi niteliğinde olacak. Sadece kendi oyunumuza konsantre olmamız gerekiyor. Trabzonspor bizim için kolay lokma olmayacak. Biz kendi işimize bakıp Rize'ye üç puanla dönmek istiyoruz."

Cedrick Makiadi ise Trabzonspor maçından puan almak istediklerini belirterek, "Bu maçtan puan alırsak ligde güvenli bir yerde olacağız. Biz oraya puanlar almaya gideceğiz." diye görüş belirtti.

Öte yandan, antrenör Roland Koch yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı devam eden Eren Albayrak, Robin Yalçın ve Kweuke katılmadı.

Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'de mücadele eden futbolcuların salonda ve havuzda çalıştığı idmanda, diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-mavili ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.