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06.08.2015 - 13:21 | | AA

Oboabona takıma geri döndü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Oboabona takıma geri döndü
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Yeşil-mavili ekip, havanın yağışlı olması sebebiyle çalışmasını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri Salonu'nda gerçekleştirdi.

Futbolcular yaklaşık 1,5 saat süren kondisyon ve ağırlık çalışmasının ardından antrenmanı, havuzda tamamladı.

Avusturya kampının ardından izin verilen Oboabona da takımla çalışmaya katıldı.

Yeşil-mavili ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Çaykur Rizespor, 8 Haziran Cumartesi günü ise Samsunspor ile deplasmanda dostluk maçı yapacak.

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