Oboabona'nın golleri skoru belirledi: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Torku Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Konya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 1992 doğumlu Ömer Ali'nin golüyle 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole 72. dakika'da Oboabona ile cevap verdi. Ancak Oboabona, 80. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderince Torku Konyaspor yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

Özellikle ikinci yarısı büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Çaykur Rizespor'un son dakikalardaki gayreti sonuç vermeyince karşılaşma Torku Konyaspor'un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.

Torku Konyaspor, bu üç puanın ardından puanını 16'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 15 puanda kaldı.

İŞTE GOLLER:

T.KONYASPOR-Ç.RİZESPOR: 2-1

Stat: Atatürk

Hakemler: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Ekrem Kan

Torku Konyaspor: Itandje, Erdinç Yavuz (Dk. 62 Borek) , Selim Ay, Mehmet Güven, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Erdal Kılıçarslan (Dk. 64 Hasan Kabze), Tolga Ünlü, Recep Aydın (Dk. 77 İshak Çakmak) , Thorvaldsson, Mehmet Uslu

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Oboabona, Viera, Ali Adnan, Cumali Bişi (Dk. 55 Cenk Ahmet), Kağan Söylemezgiller, Sylvestre, Tevfik Köse, Sercan Kaya (Dk. 85 Orhan Ovacıklı), Uche (Dk. 77 De Petris)

Sarı kartlar : Dk. 28 Oboabona, Dk. 37 Cumali (Çaykur Rizespor), Dk 74. Recep, Dk 90 Hasan Kabze (Torku Konyaspor)

Goller: Dk. 49 Ömer Ali, Dk. 80 Viera (kendi kalesine) (Torku Konyaspor), Dk. 72 Oboabona (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI:

Spor Toto Süper Lig'de Torku Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Ali Adnan'ın yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta, top az farkla kalenin yanından auta çıktı.

26. dakikada Ömer Ali sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Thorvaldsson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin yanından oyun alanını terk etti.

28. dakikada sağdan seri çalımlarla ceza sahasına giren Ömer Ali'nin plasesinde top az farkla auta çıktı.

41. dakikada kullanılan kornerde Uche'nin kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Oboabona'nın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI:

49. dakikada ceza sahası önünde Thorvaldsson ile yaptığı verkaçın ardından penaltı noktası yakınlarından topla buluşan Ömer Ali, kaleci Serkan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0 70. dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Sercan'ın ortasında, top ceza sahasında Cenk Ahmet'in önünde kaldı. Topu araya giren defans uzaklaştırdı.

72. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in yerden sert ortasında altıpas içinde topla buluşan Oboabona topu ağlara gönderdi: 1-1

80. dakikada Mehmet Uslu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu uzaklaştırmak isteyen Çaykur Rizesporlu Kağan'dan seken top Viera'ya çarpıp ağlarla buluştu: 2-1

Maç 2-1 Torku Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç sonrası değerlendirmesinde kadro sıkıntısından yakındı. Çalımbay, "7-8 maçtır kadro olarak sıkıntı yaşıyoruz. Sakatlarımızda çoğaldı. Bize yakışmayan goller yiyoruz. Kalan 4 maçı en iyi şekilde mücadele ederek, antrenmanlarda daha iyi çalışarak geçirmek istiyoruz. Bu maça bakacak olursak, bireysel ve basit hatalarımız vardı. Son paslarda yaptığımız hatalar oldu. Herşeye rağmen maçın kaybedilmemesi lazımdı. Üstümüzde şansızlık var. Bu devam ediyor. Ama kalan 4 maçtan en iyi puanlarla bitirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçıyla başlangıç yapacağız" dedi.

Futbolculardan Cumali de, hedeflerinin mutlaka kazanmak olduğunu ancak şansız gol yediklerini, Karadenizli olduğunu ve karadenizlilere pes etmek yakışmayacağı için kalan 4 maçta en iyi sonuç elde edeceklerini söyledi.

Orhan da, bu skorun kendilerine yakışmadığını en kısa sürede telafi edeceklerini belirtti.

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker de, "Çok önemli bir maçtı. Bizim acımızdan hayatı bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Geçen hafta 3-1 mağlup olduktan sonra bu maçta beklentimiz çoktu. Hayati maçtı. Çok mutluyuz."dedi.

Tütüneker, sezonu ilk yarısını en az 20 puanla kapatmayı planladıklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor'un 2 puan önlerinde olduğu için bu maçın kendilerin için önemli olduğunu belirten Tolga da, "İyi mücadele ettik ve kazandık."dedi.

Multaka yenmeleri gereken bir maç olduğunu ve o inançla sahaya çıktıklarını belirten Selim, öne geçtikten sonra psikolojik olara gere çekildikmeri için gol yediklerini ama daha sonra bunu telefi ettiklerini söyledi.