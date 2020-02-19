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19.02.2020 - 19:02 | | Fanatik

Obradovic: En güçlü oyunumuzu oynamalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, rakiplerinin çok iyi durumda olduğunu ve sezonun en iyi performansını sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Obradovic: En güçlü oyunumuzu oynamalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin başarılı koçu Zeljko Obradovic, karşılaşma öncesi görüşlerini paylaşırken rakiplerinin oldukça iyi durumda olduğuna değindi.

Bu sezonki en iyi performanslarını sergilemeleri gerektiğini belirten Obradovic, "Tüm EuroLeague sezonu boyunca harika basketbol oynamış bir rakiple karşılaşacağız. Şu anda çok iyi bir durumdalar. İspanya'da kupayı kazanırken oynadıkları basketbol müthişti ve tüm maçları domine ederek mutlu sona ulaştılar. Eğer iyi bir maç oynayıp kazanmak istiyorsak, bu sezonki en güçlü performansımızı sergileyebilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Obradovic: En güçlü oyunumuzu oynamalıyız

Kobe anısına...

Skorer TV Özel | Serdar Sarıdağ
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