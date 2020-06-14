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14.06.2020 - 15:45 |

Obradovic geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic'in kulüpteki geleceği belli oluyor. Korona sürecinde ülkesine geri dönen ve karantina sürecini Belgrad'da geçiren deneyimli antrenörün bavullarını topladığı ortaya çıktı.

Obradovic geri dönüyor
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

 

Sırp basınına göre Obradovic yarın İstanbul'da olacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sarı-lacivertli ekipte yola devam edip etmeyeceği merak konusu olan Obra'nın kulüp yönetimiyle bu konuda bir toplantı gerçekleştireceği bildirildi.

Özel jetle gelmeyi reddetti

Zeljko Obradovic'in İstanbul'a özel jetle gelmeyi reddettiği de öne sürüldü. Özel uçakla gelmeyen antrenörün tarifeli seferle geleceği belirtildi. Sırp hoca ile yönetim arasında yapılacak toplantıda bir çok farklı konunun da gündeme geleceği ifade edildi. Obradovic Mart'ın son haftasında Sırbistan devletinin gönderdiği uçakla ülkesine gitmişti.

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Obradovic geri dönüyor

 

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