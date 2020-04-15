Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz!

İspanyol medyası, Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic'in corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan takımındaki geleceğini 'Belirsiz' olarak yazdı.

İspanya'nın en önde gelen gazetelerinden Marca'nın Sportando'ya dayandırdığı bilgiye göre, Fenerbahçe Beko yönetimi corona virüs sebebiyle ekonomik anlamda zor günler geçiriyor ve takım bütçesinin yarı yarıya düşürülmesi konuşuluyor.

Fenerbahçe Beko'ya kazandırdığı EuroLeague zaferi dışında Sarı Lacivertli takımı turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon Euroluk yeni bir teklifte bulundu. Bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'nun hali haızrda 30 milyon Euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon Euro seviyesine çekileceği iddia edildi. Buna sıcak bakmayan Obradovic ile iplerin gerildiği ve yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe Beko, Obradovic ile anlaşma sağlayamazsa Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başlayacak.

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