Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz!
15.04.2020 - 10:03 |

Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz!

İspanyol medyası, Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic'in corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan takımındaki geleceğini 'Belirsiz' olarak yazdı.

Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belirsiz!

İspanyol medyası, Fenerbahçe Beko'nun dünyaca ünlü başantrenörü Zeljko Obradovic'in corona virüs nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz günler geçiren ve takım bütçesini düşürmeyi planlayan takımındaki geleceğini 'Belirsiz' olarak yazdı.

İspanya'nın en önde gelen gazetelerinden Marca'nın Sportando'ya dayandırdığı bilgiye göre, Fenerbahçe Beko yönetimi corona virüs sebebiyle ekonomik anlamda zor günler geçiriyor ve takım bütçesinin yarı yarıya düşürülmesi konuşuluyor.

Fenerbahçe Beko'ya kazandırdığı EuroLeague zaferi dışında Sarı Lacivertli takımı turnuvanın en önemli takımı haline getiren Obradovic'in bütçe kısıtlamasından rahatsız olduğu ve yeni sözleşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. Fenerbahçe yönetimi Sırp hocaya son olarak 1.6 milyon Euroluk yeni bir teklifte bulundu. Bu teklifin Obradovic'in kazandığı ücretten çok daha düşük olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'nun hali haızrda 30 milyon Euro olan takım bütçesinin gelecek sezon yarı yarıya düşürülerek 15 milyon Euro seviyesine çekileceği iddia edildi. Buna sıcak bakmayan Obradovic ile iplerin gerildiği ve yolların ayrılacağı iddia edildi. Fenerbahçe Beko, Obradovic ile anlaşma sağlayamazsa Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başlayacak.

Obradovicin Fenerbahçe Bekodaki geleceği belirsiz

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

    Bobby Dixon nefes nefese kaldı: Köpeklerim nerede?
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meliha İsmailoğlu: Vazgeçmeyen hep kazanır!

    Meliha İsmailoğlu: Vazgeçmeyen hep kazanır!

    2020 'Korona' takvimi

    2020 'Korona' takvimi

    Fenerbahçe'de anahtar ‘Samandıra’

    Fenerbahçe'de anahtar ‘Samandıra’

    Norveç’in umudu Sörloth

    Norveç’in umudu Sörloth

    Sıradaki Haber