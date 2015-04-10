Obraniak Fenerbahçe maçında hayatı pahasına oynamış

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe müsabakasında rahatsızlanan Fransız asıllı Polonyalı futbolcu Ludovic Obraniak, teknik direktör Hikmet Karaman’ın oyundan çıkmasını istemesine rağmen Polonyalı oyuncu oyunda kalmak istemiş, durumu kötüye gidince 30. dakikada oyundan çıkmıştı. Kulüp tarafından yapılan ilk açıklamada başarılı futbolcunun gribal enfeksiyon yüzünden rahatsızlandığı belirtilirken, aslında kalp ritminde yaşanan dengesizlik yüzünden rahatsızlandığı ortaya çıktı. Fransa’da özel doktorunun nezaretinde tedavi gören futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu yarın Türkiye’ye döneceği öğrenildi.

OBRANİAK FARKLI BİR FUTBOLCU

Konuyla ilgili bilgi veren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Obraniak’ın kaliteli bir futbolcu olduğunu belirterek, “Obraniak gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Avrupa’dan transfer edilmiş bir futbolcu, büyük kulüplerde oynamış. Nasıl olsa kiralığım, sezon sonu giderim düşüncesinden çok, bu şehri seven, takımı sahiplenen bir yapısı var. O yüzden farklı bir kişilik. Oyundan erken çıkabilirdi. Ama futbolu ve takımını öyle bir seviyor ki aldığının karşılığını vermeyi düşünüyor. Çok önemli konulardan birisi bu. Türkiye’de ki yabancılara güzel bir örnek. Nihayetinde kiralık bir futbolcu, sağlık problemlerini ileri sürüp oynamak istemeyebilir. Sezon sonu gelir çekip gider. Ama Obraniak’ın yapısı çok farklı. O yüzden biz kendisini çok seviyoruz. Bir an önce de sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini istiyoruz. Fransa’da kendi doktorundan da tedavi aldı. Doktoru ile görüştük. Önemli bir sağlık sorunu yok. Yarın Türkiye’ye dönmesini bekliyoruz” dedi.

HAYATI PAHASINA OYNADI

Karaman, Obraniak’ın Fenerbahçe maçında oyuna devam etmek isteyerek hayati risk aldığına dikkat çekti. Karaman “Rabbim korusun. Bu gibi kalp ritminin bozukluğu durumlarında bizlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Oyun içerisinde bunu da fark etmek gerekiyor. Fark edip hemen dışarı almak da önemli. Ama onun oynama isteği ve kendine olan güveni vardı. 30 dakika kadar oyunda kaldı. Onun için şanslıyız“ diye konuştu.

AFRİKA VE ASYA’YA GİDEN SAKAT DÖNÜYOR

Karaman, milli takım kamplarına giden futbolcuların fizik ve sağlık sorunları ile döndüğünü belirterek, “Tevfik’in arkadaşı ile çarpışarak ayak parmağının kırılması şanssızlık. Holosko milli takım kampından sakat geldi. Milli takım kamplarına gidenler hem fiziksel olarak hem de sağlıklı geri gelmiyorlar. Bu sıkıntı tüm takımlar için geçerli. Hele Asya ve Afrika milli takımlarına gidenler takımlara daha büyük sıkıntılar veriyor. Avrupa’ya giden futbolcularda sorun olmuyor. Diğer Afrika ve Asya Milli Takımları'na giden futbolcuların yol yorgunlukları, orada neler yaptıkları, 12 günlük bir süreç bu. 12 günde bir oyuncu sıfırlanıp geri dönebiliyor” şeklinde konuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR LİGE VERİLEN ARAYI FIRSATA ÇEVİRMEK İSTİYOR

Lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen Çaykur Rizespor, yoğun yağmur ve olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Takım bugün Çaykur Rizespor Mehmet Cengin Tesisleri’nde, teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışma yaptı. Sağlık sorunları yüzünden yurt dışında bulunan Obraniak ve ayak parmağı kırılan Tevfik idmana katılamazken, diğer futbolcuların hırsı dikkat çekti.