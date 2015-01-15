Obraniak sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ludovic Obraniak, Fulya'da bulunan Acıbadem Sports Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Obraniak, kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Obraniak'ın sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Çaykur Rizespor, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'de forma giyen Polonyalı Ludovic Obraniak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzalamıştı.