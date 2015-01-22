Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Obranik: Chedjou ile karşılaşmak istiyorum
22.01.2015 - 15:28 |

Obranik: Chedjou ile karşılaşmak istiyorum

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ludovic Obranik, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Obranik: Chedjou ile karşılaşmak istiyorum
ABONE OL

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ludovic Obranik, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı ile Türkiye'de ilk sınavına çıkacak. Fransız oyuncu Obranik, Galatasaray'da forma giyen eski takıma arkadaşı Chedjou ile Lille'de şampiyonluk sevinci yaşadığını belirterek, Afrika kupasında oluşu nedeniyle forma giyemeyecek olan arkadaşı ile karşılaşmak istediğini söyledi. Obranik, "Şampiyonlar liginde Lille forması altında Fenerbahçe takımına karşı oynamıştım. Ben buraya yeni bir sayfa açmak ve başarılı olmak için geldim. İlk maçıma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'da savunma sıkıntısı

Çaykur Rizespor'da savunmada görev alan 4 oyuncunun yokluğu Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Hikmet Karaman'ı sıkıntıya soktu.

Çaykur Rizespor'da savunma hattında büyük sorun yaşanıyor. Ali Adnan ve Viera'nın Asya Kupası'na gidişi, Oboabona ile Giray'ın sakatlıkları Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Hikmet Karaman'ı düşündürüyor. Stoper için istediği transferlerin henüz kadroya dahil edilmeyişi Karaman'ın savunma hattında farklı arayışa yöneltti. Karşılaşma saatinde durumu belli olacak olan Giray'ın sakatlığının sürmesi halinde yerine orta sahadan Sylvestre'yi savunmaya çekmeyi planlayan Karaman için bu oyuncunun da hafif sakatlığının bulunması endişe yaratıyor.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber