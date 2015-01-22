Obranik: Chedjou ile karşılaşmak istiyorum

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ludovic Obranik, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçı ile Türkiye'de ilk sınavına çıkacak. Fransız oyuncu Obranik, Galatasaray'da forma giyen eski takıma arkadaşı Chedjou ile Lille'de şampiyonluk sevinci yaşadığını belirterek, Afrika kupasında oluşu nedeniyle forma giyemeyecek olan arkadaşı ile karşılaşmak istediğini söyledi. Obranik, "Şampiyonlar liginde Lille forması altında Fenerbahçe takımına karşı oynamıştım. Ben buraya yeni bir sayfa açmak ve başarılı olmak için geldim. İlk maçıma çıkacak olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'da savunma sıkıntısı

Çaykur Rizespor'da savunmada görev alan 4 oyuncunun yokluğu Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Hikmet Karaman'ı sıkıntıya soktu.

Çaykur Rizespor'da savunma hattında büyük sorun yaşanıyor. Ali Adnan ve Viera'nın Asya Kupası'na gidişi, Oboabona ile Giray'ın sakatlıkları Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Hikmet Karaman'ı düşündürüyor. Stoper için istediği transferlerin henüz kadroya dahil edilmeyişi Karaman'ın savunma hattında farklı arayışa yöneltti. Karşılaşma saatinde durumu belli olacak olan Giray'ın sakatlığının sürmesi halinde yerine orta sahadan Sylvestre'yi savunmaya çekmeyi planlayan Karaman için bu oyuncunun da hafif sakatlığının bulunması endişe yaratıyor.