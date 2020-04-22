Obra’ya yeni teklif

Fenerbahçe Beko, sezon sonu kontratı bitecek efsane çalıştırıcısı Zeljko Obradovic’e yeni teklif yaptı. Şu anda ülkesinde bulunan başarılı teknik adam, yönetimden düşünmek için süre isterken, kabul etmesi durumunda eski kontratının yarısına yakın bir oranla yola devam edeceği öğrenildi.

Sırp çalıştırıcı, kadrodaki birçok ismin kontratının sürmesi nedeniyle, oyuncularla ilgili yönetimin tasarrufunun ne olacağı bilgisini de isterken, Kovid-19’un da etkisiyle artan maddi sıkıntılar nedeniyle yüksek kontratlı bazı isimlerden vazgeçilebileceği ve karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılabileceği dile getirildi. 2 hafta içinde Fenerbahçe Beko’da net bir kararın çıkması beklenirken, Obradovic için özellikle Barcelona’nın istekli olduğu ve Sırp çalıştırıcıyı takımın başına getirmeyi çok istediği biliniyor.

Obradovic’in göreve devam etmemesi durumunda taraftarın tepkisinin de olacağını öngören başkan Ali Koç’un, yönetimde yapacağı görev değişiklerinin de sürece olumlu yansıması bekleniyor.

‘Her şeye hazırım’

Sözleşmesi sona erecek olan Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Yönetimi’ne her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin Avrupa’da yakaladığı ritmi ve başarı istikrarını sürdürmesi gerektiğini düşünen Sırp çalıştırıcının, “Her türlü yardıma, her şeye hazırım. Bütçe konusunda da sıkıntı çekmenizi istemem. Tüm planlamalara açığım. Bütçe düşürülse dahi iyi bir planlama ile başarılı olunur” dediği öğrenildi.

Obradovic’in, Fenerbahçe’yi zor bir dönemde bırakmak istemediği, sarı-lacivertli camia ile yakaladığı iyi iletişimden memnun olduğu kaydedildi.

Hatta bütçeye göre yeni ve genç oyuncular arayışına da sıcak durduğu aktarıldı. Şu anda 60 yaşında olan başarılı coach, özellikle yurt dışı kariyerini Fenerbahçe ile tamamlamaya da olumlu bakıyor. İleriki dönemlerde Euroleague Yönetimi ve basketbolda daha çok idarecilik kısımlarda görev yapmak istediği belirtilen Obradovic, şu anda Fenerbahçe’de devam etmeyi düşünüyor.



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