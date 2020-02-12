Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı
12.02.2020 - 16:47 | | İSTANBUL (AA)

Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

Dünyadaki futbol kulüpleri, ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcadı.

Ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcandı

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak 2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e ulaştı.

Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolar oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) takımları, dünya çapında yapılan 4 bin 108 transferin yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.

 

    Divan Kurulu'nda Metin Öztürk'ten Gomis tepkisi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ertuğrul Sağlam'dan şampiyonluk vurgusu

    Ertuğrul Sağlam'dan şampiyonluk vurgusu

    Yayıncı kuruluştan dev teknoloji hamlesi

    Yayıncı kuruluştan dev teknoloji hamlesi

    Son dakika | Bursaspor'a doping testi şoku

    Son dakika | Bursaspor'a doping testi şoku

    Osman Özköylü: İnanın birçok akşam uyuyamıyorum

    Osman Özköylü: İnanın birçok akşam uyuyamıyorum

    Sıradaki Haber